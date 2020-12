Greta Thunberg: ‘We moeten nu het onmogelijke gaan doen’

Greta Thunberg, de 17-jarige klimaatactiviste die een wereldwijde beweging op gang bracht, vertelt aan Time hoe de coronacrisis haar plannen doorkruist heeft. Zo wilde ze naar Azië reizen met de Transsiberië express. Dat gaat niet door. “We moeten allemaal een paar stappen terug zetten in het belang van de samenleving.” Het betekent dat er ook geen massademonstraties meer gehouden kunnen worden maar dat is niet zo’n ramp. Volgens Thunberg was de protestbeweging om te voorkomen dat er gevlogen gaat worden toch al voor een groot deel overgeschakeld op thuiswerken en digitaal actievoeren, zoals mensen te mobiliseren om te gaan stemmen en het ondernemen van juridische stappen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Sommigen zien de coronacrisis als een kans om het klimaat te redden maar Thunberg wil daar niet van weten. Ze ziet de uitbraak allereerst als een tragedie. “De pandemie heeft geen voordelen of positieve kanten. We moeten er ook niet over spreken in termen van ‘lessen geleerd’ want lessen klinkt als iets positiefs.” Tegelijkertijd laat de internationale reactie op het virus wel zien dat regeringen wel degelijk ook iets kunnen doen tegen de klimaatcrisis. “Het is mogelijk om een crisis te behandelen als een crisis, het is mogelijk om de volksgezondheid voorrang te geven boven de economische belangen en het is mogelijk om naar de wetenschap te luisteren.”

Thunberg en haar mede-activisten bestoken ondertussen de regeringsleiders om in actie te komen. Zoals bijvoorbeeld de Europese Unie. Ze hadden ontmoetingen met onder meer bondskanselier Angela Merkel en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. “Zoals altijd zeiden ze we doen niet genoeg maar beter iets dan niets. Die tijd is voorbij, we moeten nu het onmogelijke gaan doen.” Ze bekritiseert het Europees Parlement dat in oktober besloot de hervorming van het landbouwbeleid af te zwakken. “Je ziet dat ze graag stemmen voor beleid dat pas over 20 of 30 jaar effect heeft. Als het er op aan komt iets te doen dat nu op dit moment echt verschil maakt dan durven ze hun vingers er niet aan te branden.”

In Nederland wil een brede coalitie van 11 organisaties op zondag 14 maart weer een Klimaatmars houden, dat is vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het protest wordt in 18 steden tegelijk gehouden. “Het wordt tijd dat het kabinet gaat staan voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid en haar macht gebruikt in Den Haag én in de Europese Unie. Het moet sneller, eerlijker, nu!”, aldus de organisatie. “Met de Klimaatmars op 14 maart laten we zien dat Nederland daarvoor kiest, met activiteiten in het hele land: van Maastricht tot Groningen. Op de website Klimaatmars2021.nl kunnen mensen zich aansluiten bij de lokale klimaatcoalities in 18 steden.”