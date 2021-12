Grieken zetten EU-tolk uit naar Turkije bij illegale pushback

Griekse grenswachten hebben een tolk van de Europese Unie in september mishandeld en samen met asielzoekers uitgezet naar Turkije. De grenswachten gingen er ten onrechte vanuit dat de tolk van het Europese grensagentschap Frontex zelf een vluchteling was, meldt The New York Times.

Er zijn al jaren verklaringen van migranten die in Griekenland worden mishandeld en uitgezet. Tot nu toe keek de Europese Unie weg van die misstanden. Dat een EU-tolk nu hetzelfde lot treft als de migranten, verandert de situatie. De Europese Commissaris voor Migratie Ylva Johansson heeft inmiddels contact gehad met de tolk om zijn ervaringen te bespreken.

Volgens de man maakte hij onderdeel uit van een groep van zeker honderd migranten die met geweld over de grens werden gejaagd. Griekse agenten confisqueerden de telefoons, het geld en de documenten van de migranten. Daarna werden ze op bootjes gezet en richting Turkije geduwd.

Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al geruime tijd dat Griekenland zich schuldig maakt aan dergelijke illegale pushbacks. Eurocommissaris Johansson stelt dat ze “zeer verontrust” is door het verhaal van de tolk. “Dat deze zaak volgens hem niet op zichzelf staat maakt het een serieus probleem.”