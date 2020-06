Griekenland dreigt met nieuwe lockdown na feest op net geopend Mykonos

De Griekse autoriteiten dreigen met herinvoering van de lockdown in regio’s waar bevolking en toeristen zich niet aan de coronamaatregelen houden. Dit weekend werd op het luxe toeristeneiland Mykonos een bar gesloten voor de komende 60 dagen wegens overtreding van de sociale afstandsregels. Een strandtent ontving een boete van 20.000 euro voor het gedrag van klanten die aan de bar bleven hangen en drinken terwijl de regels dat verbieden. Wie een drankje aan de bar haalt moet zich zo snel mogelijk uit de voeten maken naar een plek waar de sociale afstanden in acht genomen kunnen worden.

De sancties werden uitgedeeld op de eerste dag dat de maatregelen werden versoepeld. Honderden jongeren, zowel uit de omgeving als van het vasteland trokken op Mykonos naar de horeca om het einde van de lockdown te vieren. Ook meerden er luxe jachten in de havens af.

Een woordvoerder van de Griekse regering waarschuwt dat het virus nog niet verdwenen is en er hard opgetreden zal worden als er problemen ontstaan. Ook op andere plaatsen hebben feestgangers verboden gedrag vertoond dat de volksgezondheid in gevaar kan brengen, zoals te zien is op deze video uit Nafpaktos op het Griekse vasteland.

Een Brit die een hotel op Kreta runt, verklaart tegenover The Greek Reporter dat hij er van afziet dit seizoen te heropenen. De regels zijn zo streng dat het voor niemand een fijne vakantie kan worden, meent hij. Zo voorziet hij dat de bedden niet verschoond kunnen worden, de kamers niet schoongemaakt en al het personeel met mondmaskers en handschoenen rondloopt.