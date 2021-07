Griekenland en Frankrijk draaien de duimschroeven aan bij vaccinweigeraars

Griekenland en Frankrijk nemen maatregelen om vaccinweigeraars aan te sporen om zich toch te laten prikken. In Griekenland heb je vanaf vrijdag een inentingsbewijs nodig om een café, restaurant of bioscoop te bezoeken. Op de terrassen blijft wel plaats voor mensen die zich niet hebben laten inenten.

De maatregel blijft de hele zomer gelden, kondigde premier Kyriakos Mitsotakis aan. Hij hoopt dat de regel ertoe leidt dat meer Grieken zich gaan inenten. Net als in veel andere landen is bijna iedereen die nu nog in het ziekenhuis belandt, ongevaccineerd.

In Frankrijk hebben mensen vanaf augustus een coronapaspoort nodig om toegang te krijgen tot cafés, restaurants, bioscopen, theaters en winkelcentra. Ook voor een reis met trein of vliegtuig moet je kunnen aantonen dat je bent gevaccineerd of zeer recent negatief bent getest.

Zorgmedewerkers en mensen die werken met risicogroepen moeten vanaf 15 september gevaccineerd zijn. President Emmanuel Macron zegt te streven naar een vaccinatiegraad van 100 procent. Om circulatie van de Delta-variant tot staan te brengen moet vermoedelijk 90 tot 95 procent van de bevolking ingeënt zijn.