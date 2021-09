Griekenland opent mega-gevangenis voor vluchtelingen, noemt het ‘modelkamp’

Op het Griekse eiland Samos wordt zaterdag een mega-gevangenis geopend onder het voorwendsel van een vluchtelingenkamp. In de gevangenis worden zo’n vijfduizend mensen opgesloten die worden overgebracht van andere Griekse kampen.

De Griekse overheid presenteert de nieuwe locatie als een ‘modelkamp’: containerwoningen in plaats van tenten, voorzien van airco en verwarming. Het grote verschil met andere kampen is echter dat het volledig afgesloten is door hoge hekken met prikkeldraad en de poorten zijn 24 uur per dag gesloten. Toegang is alleen nog mogelijk met een pasje. Het kamp is neergezet in een afgelegen vallei op zo’n acht kilometer van de stad.

Mensenrechtenorganisaties, waaronder de VN-vluchtelingenorganisatie, spreken schande van de nieuwe gevangenis: “Asielzoekers zijn geen criminelen of een risico voor de gemeenschap, het zijn mensen die hulp nodig hebben. Wij vinden dat de kampen open moeten zijn”.

Bron: NOS