Griekenland opent nieuw tentenkamp op Lesbos, vluchtelingen willen weg

De Griekse autoriteiten laten het leger een nieuw tentenkamp bouwen dat onderdak kan bieden aan 3000 vluchtelingen op het eiland Lesbos. Sinds eerder deze week het vluchtelingenkamp Moria in as werd gelegd zijn zo’n 12.000 vluchtelingen dakloos en genoodzaakt in de open lucht te bivakkeren. De brand brak uit nadat de autoriteiten het kamp hermetisch hadden afgesloten omdat een van de inwoners besmet bleek met het coronavirus.

Griekenland zegt dat zondag zo’n 300 vluchtelingen, na te zijn getest op het coronavirus, naar het nieuwe kamp zijn overgebracht. Volgens de minister van migratie Notis Mitarachi moet de operatie over vijf dagen klaar zijn.

Veel vluchtelingen, die al maanden of zelfs jaren in onzekerheid verkeren over hun lot, weigeren overplaatsing naar het nieuwe kamp omdat ze vrezen er opgesloten worden. Ze willen naar het vaste land of andere Europese landen om daar asiel aan te vragen, dan wel betere levensomstandigheden. Ze moeten op Lesbos hun bestaan slijten in een tent zonder enig uitzicht op een toekomst. De vluchtelingen zien het nieuwe kamp ook als een tweede hel. Het afgebrande Moria stond bekend als de hel van Europa. Ook de plaatselijke bevolking is niet blij met het nieuwe kamp omdat het geen oplossing biedt.

Zaterdag kwam het opnieuw tot protesten op Lesbos.

Tien EU-lidstaten hebben toegezegd mondjesmaat getroffen vluchtelingenkinderen op te nemen. Frankrijk maakte zondag bekend dat 100 alleenstaande kinderen welkom zijn, Nederland heeft een soortgelijke toezegging gedaan – op voorwaarde dat de hulp aan andere vluchtelingen teruggeschroefd wordt – en Duitsland toonde zich bereid 150 vluchtelingen op te nemen. In Duitsland heeft dat magere aanbod tot forse kritiek geleid, ook binnen de regering zelf. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Gerd Müller verklaarde dat Duitsland 2000 door deze extra rampspoed getroffen vluchtelingen zou moeten opnemen. Griekenland klaagt al jaren over het gebrek aan medewerking van de andere EU-lidstaten bij de opvang en spreiding van vluchtelingen.

Zaterdag werd er op het Museumplein te Amsterdam gedemonstreerd voor een ruimhartiger Nederlands beleid en aanzien van de vluchtelingen die gestrand zijn op Lesbos.

