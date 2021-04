Griekenland: ‘Turkse marine escorteert migranten naar Lesbos’

Griekenland beschuldigt, ondersteunt met foto’s en videobeelden’, Turkije van het overzee transporteren van migranten overzee naar Lesbos. De Turken escorteerden bootje met vluchtelingen en duwden die zelfs richting de Griekse eilanden. Daarbij zouden minsten twee Turkse schepen de Griekse territoriale wateren schenden. Het gaat om drie incidenten die vrijdagochtend plaatsvonden. Op een video is te zien hoe een Turkse patrouilleboot vervaarlijk dicht in de buurt van een schip van de Griekse kustwacht komt. Griekenland zegt de boten met migranten terug naar open zee geduwd te hebben. Ze zouden opgepikt zijn door een Turks schip.

Eerder deze week eiste Griekenland met steun van de EU dat Turkije migranten die geland zijn op de Europese eilanden en van wie het asielverzoek is afgewezen volgens afspraak terugneemt. De EU en Turkije hebben daartoe in 2016 de zogeheten Turkije-deal gesloten. In de praktijk zou Turkije nu echter het tegenovergestelde doen en migranten aanmoedigen en helpen de oversteek naar Europa te maken.

foto: Griekse overheid