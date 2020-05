Griekenland weert Nederlanders wegens besmettingsgevaar

Nederlanders zijn niet welkom in Griekenland wanneer dat land op 15 juni zijn grenzen weer opent voor toerisme. De Griekse overheid heeft een lijst vrijgegeven met daarop 29 landen van waaruit bezoekers het land in mogen. Landen waar het risico op coronabesmetting te hoog is, zijn vooralsnog uitgesloten.

De “groene lijst” is opgesteld na onderzoek naar de corona-aanpak van de verschillende landen en de manier waarop Covid-19 zich verspreidt. Toeristen uit landen op de lijst kunnen willekeurig aan een coronatest worden onderworpen op de Griekse luchthavens.

De landen op de lijst zijn: Albanië, Australië, Oostenrijk, Noord-Macedonië, Bulgarije, Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Estland, Japan, Israël, China, Kroatië, Cyprus, Letland, Libanon, Litouwen, Malta, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zuid-Korea, Hongarije, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en Finland. Behalve Nederland is ook Groot-Brittannië een grote afwezige op de lijst. Dat land had donderdag al te horen gekregen dat zijn inwoners voorlopig ook niet naar Cyprus op vakantie mogen. Op de Cypriotische groene lijst ontbreekt Nederland overigens ook.

Vrijdag berichtte The Guardian dat de oversterfte tijdens de coronacrisis in Groot-Brittannië het hoogst is van alle landen in Europa. Tijdens de piek van de Covid-besmettingen lag het wekelijkse aantal sterfgevallen in het land twee keer hoger dan normaal. Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal sterfgevallen in Groot-Brittannië met 20 procent toegenomen. Andere landen die er qua oversterfte slecht vanaf komen zijn Italië en Nederland, met beide ruim 10 procent meer doden dan normaliter in dezelfde periode. Op het hoogtepunt van de crisis telde Nederland zelfs 74 procent meer doden dan gebruikelijk. Ter vergelijking: in Oostenrijk werd al na één dode een strikte lockdown afgekondigd, waardoor op de piek van de besmettingen 14 procent oversterfte werd gemeten.