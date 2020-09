Grieks vluchtelingenkamp Moria verwoest door brand

Het Griekse vluchtelingenkamp Moria is grotendeels in de as gelegd nadat in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere branden uitbraken. Het is niet bekend waardoor de branden konden ontstaan. Woensdagochtend waren er vooralsnog geen meldingen van doden of gewonden, wel zijn duizenden bewoners van het kamp op de vlucht geslagen.

De brandweer op Lesbos rukte vannacht in maximale bezetting uit om het vuur te doven. Volgens de brandweerlieden werden sommigen van hen door bewoners van het eiland verhinderd de vlammenzee te bereiken, zo meldt de Britse krant The Guardian. Op Facebook doet een arts verslag van de pogingen van fascisten die de hulpverleners belaagden terwijl die probeerden hulp te bieden. Ze vertelt hoe het medisch team moest vluchten, maar later alsnog het kamp wist te bereiken. Ook haalt ze snoeihard uit naar de Europese Unie die volgens haar de grote schuldige is van de humanitaire ramp in Moria door een hardvochtig migratiebeleid:

Vorige week werd het hele kamp in quarantaine geplaatst nadat een van de bewoners positief getest werd op het coronavirus. Daarna werd het virus bij nog eens 35 mensen aangetroffen. Kamp Moria barstte al tijden uit zijn voegen. In het kamp bevonden zich ruim twaalfduizend mensen, terwijl het bedoeld is voor niet meer dan drieduizend. Mensenrechtenorganisaties en artsen slaan al tijden alarm omdat de leefomstandigheden voor de bewoners abominabel zijn.

Absolute destruction at #Moria camp visible with the first ray of light this morning. Approx 12,000 people will have nowhere to sleep tonight, not even the frail tents they used to call home.

Video by @moutafis77 #greece #lesvos #lesbos #migrants #refugeesgr pic.twitter.com/9XUkS1cSk2 — 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) September 9, 2020

