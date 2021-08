Vluchtelingen zonder covidtest of vaccinatie krijgen hoge Griekse boete

Vluchtelingen die per boot de Middellandse Zee trotseren en Griekenland weten te bereiken, krijgen van de Griekse politie een boete die kan oplopen tot 5000 euro wanneer zij niet in het bezit zijn van een vaccinatiebewijs of een geldige covid-testuitslag. Dat schrijft de Griekse krant Efsyn. Volgens de krant gaat het om ‘wederom een schandalige smoes om asielzoekers te kunnen mishandelen’.

Om de vluchtelingen te beboeten, maakt de Griekse politie gebruik van coronawetgeving van maart 2020 bedoeld voor toeristen. Volgens een commentaar in Efsyn wordt de wet nu ingezet om vluchtelingen af te schrikken, mogelijk vooruitlopend op een toename van Afghaanse vluchtelingen nu de Taliban dat land weer volledig in zijn greep heeft.

De afgelopen dagen kregen 25 vluchtelingen een coronaboete van bij elkaar opgeteld 125.000 euro. Zij zijn overgebracht naar een quarantainecentrum waar zij 14 dagen moeten blijven. Als na die tijd blijkt dat er geen coronabesmetting is, mogen de vluchtelingen hun asielaanvraag indienen. Het boetebedrag blijft staan en wordt ingehouden van het Europese steunfonds dat bedoeld is voor basisvoorzieningen voor asielzoekers. Het formulier waarop de regelgeving en de boete staan vermeld en door de asielzoekers moet worden ondertekend, is opgesteld in het Grieks zonder vertaling.

Griekenland voert al langere tijd een afschrikbeleid voor vluchtelingen dat in veel gevallen in strijd is met internationale wetgeving. Daaronder vallen bijvoorbeeld de zogenaamde pushback-operaties van de Griekse kustwacht, waarbij bootjes met vluchtelingen terug de zee op worden geduwd waarna de opvarenden aan hun lot worden overgelaten. Afgelopen vrijdag werd in Griekenland een 40 kilometer lange muur langs de grens afgerond die moet voorkomen dat vluchtelingen het Europese continent nog over land kunnen bereiken.