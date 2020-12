Griekse marine sleept op kerstavond vluchtelingen naar zee

Die griechischen Behörden haben den gestrigen Weihnachtsabend offenbar genutzt, um Geflüchtete auf einer manövrierunfähigen Plastikinsel auf dem Meer auszusetzen. #leavenoonebehind pic.twitter.com/bKZM9YDdFT — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) December 25, 2020

Er zijn nieuwe beelden van de Griekse marine die vluchtelingen dumpt op zee. De Duitse Groene Europarlementariër Erik Marquardt deelt een video van mensen die op kerstavond vanaf een patrouilleboot op een soort drijvende tent worden gezet.

De Grieken dumpen al tijden vluchtelingen op zee. Dat is in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. The New York Times concludeerde deze zomer na onderzoek dat de Griekse marine in een paar maanden tijd zeker duizend vluchtelingen had weggesleept uit de Griekse wateren.

Uit onderzoek van Bellingcat bleek eerder al dat gemaskerde mannen op een boot van de Griekse kustwacht een boot met vluchtelingen hadden aangevallen. In september verklaarden Somalische vluchtelingen tegen de NOS dat ze op Lesbos en Samos waren opgepakt en met een bootje naar zee waren gebracht.

De Griekse overheid ontkent elke betrokkenheid bij het aanvallen of ‘terugduwen’ van boten met vluchtelingen.