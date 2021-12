Griepepidemie rukt op in Europa, Frankrijk aan de beurt

In de Zuidfranse regio Occitanië is officieel sprake van een griepepidemie, zo meldt de gezondheidsdienst Santé Publique France. In een week tijd steeg het aantal mensen dat de spoedeisende hulp benaderde met griepklachten van 1213 naar 1901 personen. Er werden 171 mensen opgenomen. Een week eerder waren er dat nog 100. Er wonen 5,9 miljoen mensen in het gebied.

Daarnaast bevinden vier regio’s, waaronder de regio Parijs, zich in de pre-epidemische fase. Medici waarschuwen al maanden dat de griep dit seizoen veel harder kan toeslaan dan gebruikelijk omdat door de coronamaatregelen minder collectieve immuniteit is opgebouwd. De griepepidemie begint meestal in december of januari en duurde in de afgelopen tien jaar gemiddeld 13 weken, aldus het RIVM.

Frankrijk ziet de epidemie met argusogen aan omdat de zorg al overbelast is door de coronapandemie. Voeg daarbij dat de klachten van griep en corona nogal op elkaar lijken waardoor het lastiger in te schatten is hoezeer de griep oprukt. In Noord- en Oosteuropa is al sprake van een epidemie, met name in Rusland en Zweden. In Nederland en België komt griep volgens de laatste cijfers nog maar sporadisch voor.

De krant Het Nieuwsblad meldt op gezag van Sciensano, het Belgische RIVM:

Of we deze winter daadwerkelijk nog een zwaardere epidemie gaan krijgen, is moeilijk te voorspellen, volgens Sciensano. “Enerzijds gelden er strengere coronamaatregelen (zoals afstand houden en mondmaskers dragen, nvdr.) dan in normale winters, anderzijds is een griepepidemie vorige winter uitgebleven. Dat betekent dat de bevolking momenteel mogelijk wat vatbaarder is voor het griepvirus. Daardoor is het niet uitgesloten dat we deze winter te maken krijgen met een behoorlijke griepgolf. Met een griepvaccin kan je die bescherming op een eenvoudige manier weer opkrikken. Daarom raden we zeker de mensen die behoren tot een risicogroep aan om zich te laten vaccineren.”

Foto: Ouderen worden in Zweden tegen de griep gevaccineerd. Dat gebeurt op straat in verband met de risico’s van het coronavirus.