Griepje? Meer dan 11.000 Nederlanders zaten thuis aan het zuurstof

De coronapandemie heeft in Nederland nog veel grotere gevolgen gehad dan tot nu toe werd aangenomen. In de laatste 16 maanden werden er zeker 11.200 Nederlandse coronapatiënten thuis behandeld met zuurstof.

Dat blijkt uit nog niet geopenbaarde cijfers van de Nederlandse bracheorganisatie voor Medische Technologie waarover het AD bericht. Vermoedelijk liggen de werkelijke aantallen thuis behandelde patiënten nog enkele duizenden hoger, schrijft de krant.

Thuispatiënten worden niet meegeteld in de ziekenhuiscijfers. Zo bleven de cijfers kunstmatig lager dan in andere landen waar vergelijkbare patiënten wel in het ziekenhuis lagen. Aanvankelijk was de thuisbehandeling een noodoplossing, maar deskundigen zien ook voordelen: veel patiënten vinden het prettiger om in hun eigen omgeving te liggen.

Good to see this getting attention: unlike other countries, Netherlands has a policy of treating corona patients at home with oxygen rather than keeping them in hospital. Can be a good thing- but also always makes hospital admissions artificially lower. https://t.co/y2r9hWWL3k

— Ben Coates (@bencoates1) January 28, 2022