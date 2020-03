Grip na Grapperhaus: regels sociale omgang aangescherpt

De samenscholingsregels die maandag door minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) werden aangekondigd, worden aangescherpt. Wie met meer dan drie personen in de openbare ruimte is, krijgt een proces verbaal. Dat meldt RTL Nieuws na een bericht van Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad dat bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s.

Maandag gaven premier Rutte en minister Grapperhaus een persconferentie waarin ze de nieuwe, verscherpte maatregelen presenteerden. Daarover ontstond direct veel verwarring. Zo werd aangekondigd dat groepen van drie of meer personen – met uitzondering van gezinnen – die geen anderhalve meter afstand houden, beboet kunnen worden. Maar het was niet duidelijk wat dat in de praktijk betekende: mogen jongeren die op ruime afstand van elkaar voetballen bijvoorbeeld nog wel samenkomen? Of een bootcamp in het park waarbij alle deelnemers minstens anderhalve meter afstand bewaren?

Daarover is nu dus duidelijkheid: niemand mag met meer dan drie personen samenkomen, ook niet wanneer daar minstens anderhalve meter ruimte tussen zit. Wie dat wel doet, loopt risico een proces verbaal te krijgen.

De door Rutte en Grapperhaus veroorzaakte onduidelijkheid, is niet goed gevallen in de Tweede Kamer. Behalve de vage omschrijving van een samenscholing, lieten de bewindslieden ook weten dat alle evenementen en bijeenkomsten tot in ieder geval 1 juni worden verboden. Een dag later al moest die mededeling worden gecorrigeerd. Het verbod geldt uitsluitend voor evenementen waar een vergunning voor nodig is. Alle andere evenementen zijn vooralsnog verboden tot 6 april.

De verkeerde boodschap van Rutte en Grapperhaus zorgde er onder meer voor dat aanstaande bruidsparen en ook sportclubs en restaurants huwelijken en evenementen tot 1 juni afzegden. Dat bleek vervolgens vooralsnog niet nodig te zijn. “Er is geblunderd,” zei PvdA-leider Lodewijk Asscher donderdag in het Kamerdebat over de coronacrisis. Ook D66-fractievoorzitter Rob Jetten kraakte de slechte communicatie van Rutte en Grapperhaus: “Het is verwarring met schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid tot gevolg.”

Rutte zelf erkende dat de persconferentie van maandag “te rommelig” was en “strakker” had gemoeten. Hij beloofde de Kamer dat het kabinet voortaan meer tijd zal nemen voor het brengen van belangrijke boodschappen.

Bronnen: RTL Nieuws, Trouw / Screenshot: NOS