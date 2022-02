Groeiend protest bij Russische ambassade in Den Haag, Rotterdam solidair

Oekraïense-Nederlanders stromen sinds vanochtend vroeg samen bij de Russische ambassade aan de Andries Bickerweg in Den Haag om te protesteren tegen de invasie in hun land. Omroep West spreekt met de hoorbaar geëmotioneerde Karyna van wie de vader is gemobiliseerd om te vechten tegen de Russische indringers die het land de vrijheid willen ontnemen. Haar familie woont in het midden van Oekraïne: “Hij is naar het oosten vertrokken. Mijn moeder blijft thuis zolang het mogelijk is. Niemand vertrekt, en er is geen sprake van een vluchtpoging. We gaan ons land verdedigen.” Bij het protest voegen zich ook andere Nederlanders die solidair zijn met Oekraïne.

Op het Rotterdamse stadhuis wordt donderdag de vlag van Oekraïne gehesen, meldt Rijnmond. De Erasmusbrug kleurt donderdagavond blauw-geel, de kleuren van de Oekraïense vlag. Daarmee wil de gemeente solidariteit tonen met de inwoners van het land.

In verschillende steden zijn spontane solidariteitsdemonstraties. Zo hebben zich op de Dam in Amsterdam honderden mensen verzameld om de Oekraïners een hart onder de riem te steken. Op de Grote Markt in Groningen protesteren Oekraïense studenten tegen de Russische inval. Zij hebben zich gehuld in Oekraïense vlaggen.

Krijg vochtige ogen, loop zojuist de Dam op en daar wordt het Oekraïense volkslied gezongen. #oorlog pic.twitter.com/jcSMJyQt6l — Frans van Heest (@fcvheest) February 24, 2022