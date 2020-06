Groen en links winnen fors bij lokale verkiezingen Frankrijk

De gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk zijn uitgelopen op grote winst voor De Groenen en groen-linkse coalities, veelal ten koste van de partij van president Emmanuel Macron en andere centrum-rechtse coalities. Wel is de opkomst bij deze verkiezingen historisch laag: nooit eerder trokken zo weinig Fransen bij lokale verkiezingen naar de stembus.

In Parijs is de groen-linkse coalitie geleid door de socialistische burgemeester Anne Hidalgo met grote voorsprong als winnaar uit de bus gekomen. Marseille, de tweede stad van Frankrijk, riep Michèle Rubirola als voorlopige overwinnaar uit. Rubirola vertegenwoordigt een linkse coalitie. Of zij ook burgemeester wordt, moet blijken uit een stemming in de gemeenteraad. De ecoloog Grégory Doucet won namens zijn linkse coalitie ruim in Lyon, de derde stad van Frankrijk. Daarmee komt in Lyon een einde aan een centrum-rechts bestuur.

Ook in andere grote plaatsen, waaronder Bordeaux, Straatsburg, Annecy, Besançon en Poitiers gaan de Groenen (Europe Ecologie-Les Verts) aan kop. Daarmee zijn zij in een klap de belangrijkste mach op links geworden in Frankrijk. Lille, sinds 1955 bestuurd door socialisten, koost met een kleine meerderheid opnieuw voor PS-burgemeester Martine Aubry. Zij behaalde tweehonderd stemmen meer dan groene kandidaat Stéphane Baly.

Het extreemrechtse Rassemblement national van Marine Le Pen boekte een overwinning in de Zuid-Franse stad Perpignan. Ook in enkele kleine plaatsen wist Le Pen te winnen. Het La République en marche van Emmanuel Macron behaalde de enige noemenswaardige overwinning in Le Havre. De president noemde de lage opkomst ‘slecht nieuws’. In Frankrijk gaan geruchten dat hij in Le Havre een linksere burgemeester wil installeren, om zo zijn partij ‘een nieuw elan’ te geven.

