Groen licht voor onderzoek waarbij jongeren expres worden besmet

De Britse regering staat een test toe waarbij jonge, gezonde vrijwilligers opzettelijk met het coronavirus worden besmet. De proef zal binnen enkele weken beginnen, meldt The Independent.

De onderzoekers gaan voor de test op zoek naar negentig deelnemers tussen de 18 en 30 jaar oud. Bij die leeftijd is de kans op complicaties relatief klein. Nadat de vrijwilligers zijn blootgesteld aan het virus, worden ze 24 uur per dag in de gaten gehouden.

Het onderzoek moet wetenschappers helpen beter te begrijpen hoe het immuunsysteem reageert op het virus. Ook hopen ze beter inzicht te krijgen in de verspreiding van het virus van de ene persoon naar de andere.

Later zullen er ook jonge vrijwilligers worden geworven die verschillende coronavaccins krijgen toegediend. Na de injectie worden zij blootgesteld aan het virus.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO boog zich vorig jaar ook over de mogelijkheid om jonge, gezonde volwassenen te besmetten met het coronavirus. Door groepen opzettelijk te besmetten zou het testen van vaccins kunnen worden versneld.

Nu is dat nog een tijdrovende bezigheid, omdat het even duurt voordat er voldoende mensen besmet raken. Zo ontwikkelde Moderna zijn coronavaccin begin vorig jaar in twee dagen, maar duurde het tot half november tot het bedrijf de resultaten van de vaccintest bekend kon maken.