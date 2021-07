Groen vaccinatievinkje in corona-app blijft staan, ook na positieve covid-test

Wie een vaccinatiebewijs heeft opgevraagd in de CoronaCheck-app, behoudt het groene vinkje, óók wanneer die persoon later toch nog besmet raakt met corona. Dat ontdekte de Volkskrant. Het groene vinkje in de app geeft vervolgens maakt bijvoorbeeld reizen naar het buitenland mogelijk of geeft toegang tot evenementen, waar de besmetting vervolgens kan worden verspreid.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt tegen de krant op de hoogte te zijn van de fout in de app en denkt na over te nemen maatregelen: “Aan een vaccinatiebewijs is momenteel geen geldigheidsduur gekoppeld in de app. De komende weken wordt breed gekeken hoe het systeem van toegangstesten kan worden verbeterd. Daar wordt dit verhaal bij betrokken”.

Waar een coronavaccinatie een zeer hoge mate van bescherming biedt tegen ziekteverschijnselen als gevolg van het coronavirus, is het wel nog steeds mogelijk besmet te raken, hoewel ook die kans kleiner is. Desalniettemin kan een eenmaal opgelopen virus, ook weer worden doorgegeven aan andere personen.

Het is bij lange na het eerste euvel met de corona-apps van de overheid. Eerder al bleek ook het Testen voor Toegang waarmee mensen toegang tot discotheken en festivals konden krijgen een fiasco. Niet alleen was het systeem zo lek als een mandje en kon men kinderlijk eenvoudig toegangsbewijzen vervalsen, ook bleek uit een analyse dat ongeveer 40 procent van de negatieve tests in werkelijkheid positief te zijn. Hierdoor konden grote groepen mensen die besmet waren met het coronavirus, toch het net heropende drukke uitgaansleven in.