Groenen dwingen Oostenrijkse kanselier Kurz af te treden wegens corruptieschandaal

Enkele dagen nadat de beschuldigingen van corruptie tegen ÖVP-kanselier Sebastian Kurz en enkele van zijn naaste medewerkers bekend werden, heeft hij zaterdagavond zijn aftreden aangekondigd. Hij wordt opgevolgd door minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg, een partijgenoot. De christendemocraat Kurz wil terugkeren naar het parlement als fractievoorzitter van zijn partij.

Kurz wordt er van verdacht in 2016 met overheidsgeld advertenties te hebben gekocht bij een mediaconcern. In ruil daarvoor zou er positief over hem en zijn partij bericht worden. Kurz was indertijd minister van Buitenlandse Zaken. In 2017 won hij de verkiezingen en werd met zijn 31 jaar ’s werelds jongste regeringsleider. In verband met onderzoek naar de omkooppraktijken zijn er huiszoekingen verricht bij naaste medewerkers van Kurz. De kanselier wilde van geen aftreden weten. De Groenen die samen met de christendemocraten de regeringscoalitie vormen, dreigden de regering te laten vallen als hij aanbleef. Zij stellen dat de kanselier een persoon van onberispelijk gedrag moet zijn.

Het schandaal zorgde voor zo’n schokgolf dat de sociaaldemocraten zich zelfs bereid toonden met de extreemrechtse FPÖ, liberalen en Groenen een monstercoalitie te vormen om Kurz weg te krijgen. De 183 zetels van het Oostenrijkse parlement, de Nationalrat, zijn verdeeld over vijf partijen. De ÖVP bezet er 71.

Kurz ontkent de beschuldigingen. Hij noemt de houding van de Groenen onrechtvaardig.