GroenLinks en PvdA willen regeren, maar alleen samen

GroenLinks en de PvdA willen alleen samen deel uitmaken van een nieuw kabinet. Dat hebben partijleiders Jesse Klaver en Lodewijk Asscher gezegd. Na de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart, en ook in aanloop daarnaartoe, willen de beide partijen een nauwe samenwerking aangaan. Het liefst aangevuld met die andere linkse oppositiepartij, de SP.

Afgelopen zondag had Asscher zijn wens voor die linkse samenwerking al kenbaar gemaakt tijdens de presentatie van het PvdA-verkiezingsprogramma. Hij zei daar ook liefst niet met de VVD te gaan regeren, maar erkende wel dat dit gezien de peilingen waarschijnlijk lastig wordt. Een vorige regeerbeurt samen met de VVD leidde uiteindelijk tot het bijna wegvagen van de PvdA in de Tweede Kamer.

‘Wij willen een links motorblok’, zegt Klaver in aanvulling op Asscher:

“De PvdA en GroenLinks zijn dan een hele logische combinatie. De SP laat zien dat ze toch graag in een volgend kabinet wil, dus ik kan me ook voorstellen dat de SP zich daarbij aansluit. En als D66 echt linksaf wil, ben ik ook blij met D66, maar in ieder geval de PvdA en GroenLinks.”

De SP heeft zich vooralsnog niet uitgesproken over toetreding tot het pact van Klaver en Asscher, wel zei partijleider Lilian Marijnissen het ‘machtig mooi’ te vinden wanneer het lukt. De drie partijen trekken de afgelopen tijd al vaker samen op in de oppositie. Zo dienden ze afgelopen Prinsjesdag ook gezamenlijk een tegenbegroting in als antwoord op de Miljoenennota van het kabinet.

