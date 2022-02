GroenLinks gelooft niet dat Hugo de Jonge wooncrisis kan oplossen

GroenLinks heeft weinig vertrouwen in de nieuwe minister voor Wonen, Hugo de Jonge. Daarom werkt de partij aan twee wetsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. Jesse Klaver wil een zelfbewoningsplicht voor alle huizen die verkocht worden en een plafond voor de huurprijzen. “Als je echt meent dat we in een wooncrisis zitten, dan moet ieder huis dat nu verkocht gaat worden naar iemand gaan die nog geen huis heeft”, zegt Jesse Klaver tegen NU.nl.

Sinds 1 januari kunnen gemeenten kopers van bepaalde woningen verplichten om zelf in hun huis te gaan wonen, maar volgens de GroenLinks-leider gaat dat niet ver genoeg. “Het is voor normale mensen – en dan heb ik het niet over arme mensen of een heel bijzondere groep, maar over iedereen die nog geen koophuis heeft – onmogelijk geworden om een huis te kopen”, aldus Klaver.

Met zijn voorstel wil de fractieleider van GroenLinks voorkomen dat huizen worden opgekocht door investeerders en andere huisjesmelkers. “Zo stoppen we het opkopen van woningen als verdienmodel”, schrijft hij op Twitter. De herstelwet middenhuur moet er daarnaast voor zorgen dat huurders niet langer een enorm deel van hun inkomen kwijt zijn aan woonruimte.

Pandjesbazen en beleggers maken miljoenenwinsten. We zitten in een gigantische wooncrisis. Als we niets veranderen aan het systeem, dan worden nieuwe woningen gewoon opgekocht door investeerders. Onze initiatiefwetten pakken dit systeem aan! 2/5 — Jesse Klaver (@jesseklaver) February 5, 2022

Met de herstelwet middenhuur regelen we dat ook huizen in de vrije sector een maximum huurprijs krijgen. Hierdoor zullen de huren fors dalen. Zodat je – als je wilt huren – een normale prijs voor je huis betaalt. 4/5 — Jesse Klaver (@jesseklaver) February 5, 2022

Hugo de Jonge lijkt niet van plan het voorstel van Klaver te steunen: volgens de CDA-minister moet investeren in huizen wel aantrekkelijk blijven, meldt NU.nl.