GroenLinks stelt partijcongres uit vanwege Covid-19

Het partijcongres van GroenLinks dat voor zaterdag gepland stond in Den Bosch, wordt uitgesteld. “Hoewel er nu nog geen advies is om grote evenementen te annuleren, willen we geen onnodige risico’s nemen”, stelt partijvoorzitter Katinka Eikelenboom. “Daarnaast willen we dat zoveel mogelijk leden naar het congres kunnen komen en mee kunnen stemmen. Door het corona-virus is dat nu in het geding.”

Het RIVM maakt dinsdagmiddag bekend dat er in het afgelopen etmaal 61 nieuwe besmettingen met Covid-19 zijn vastgesteld. Daarmee komt het totaal aantal infecties in Nederland op 382. De meeste besmette personen wonen in Noord-Brabant: 157. Er zijn tot nu toe vier patiënten overleden: maandag overleed een 78-jarige die volgens het RIVM al een kwetsbare gezondheid had.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Italië dinsdag aangepast. Het ministerie raadt alle niet-noodzakelijke reizen naar het land af. Maandag besloot de Italiaanse regering om de noodmaatregelen die eerst alleen in het noorden golden, voor het hele land van kracht te verklaren.

In Italië zijn ruim 9.000 Covid-19-gevallen vastgesteld, 463 mensen zijn overleden. Daarmee is Italië na China het zwaarst getroffen land. In China is het aantal nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus dinsdag gedaald tot 19 (waarvan 17 in Wuhan). Ook in Zuid-Korea neemt de verspreiding van het virus af.