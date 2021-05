Groepsimmuniteit dreigt uit zicht te raken door mutaties en vaccinweigeraars

Arts-microbioloog Hans Zaaijer van Sanquin verklaarde maandagavond bij Nieuwsuur dat Nederland “in de loop van juli” groepsimmuniteit kan bereiken. In de Verenigde Staten zijn deskundigen een stuk pessimistischer, schrijft The New York Times.

Groepsimmuniteit is het gevolg van vaccinaties én van besmettingen: wie covid-19 heeft gehad, kan daarna enige tijd niet meer geïnfecteerd raken. Over hoeveel mensen immuun moeten zijn voor het bereiken van groepsimmuniteit, verschillen Zaaijer en de Amerikaanse deskundigen van mening.

Zaaijer gaat ervan uit dat 67 procent van de Nederlanders immuun moet zijn, om het reproductiegetal R onder de 1 te brengen. Daarmee zou het coronavirus zich in Nederland nog maar moeilijk kunnen verspreiden.

De groepsimmuniteit stijgt snel, blijkt uit onderzoek van bloedbank Sanquin. "Als je heel voorzichtig schat, en door je oogharen kijkt, zouden we het in de loop van juli kunnen hebben bereikt." #Nieuwsuur pic.twitter.com/AgPpUcXbag — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) May 3, 2021

De Amerikaanse deskundigen hebben becijferd dat ten minste 80 procent van de bevolking immuun moet zijn. Het verschil zit ‘m in het reproductiegetal waarmee zij rekenen. De Amerikaanse experts gaan uit van een hogere R0 dan het basaal reproductiegetal dat Zaaijer gebruikt.

Omdat er inmiddels nieuwe varianten van het coronavirus rondgaan die een hogere R-waarde hebben (zoals de Britse variant), moet ook een hoger percentage van de bevolking immuun worden om groepsimmuniteit te bereiken, stellen de Amerikanen.

Om de verspreiding van de Britse variant tot staan te brengen, moeten zeker vier op de vijf mensen immuun zijn. Dat wordt lastig omdat veel mensen twijfelen over vaccinatie. Hoewel Amerika inmiddels zwemt in de coronavaccins daalt het aantal dagelijkse inentingen.

De Amerikaanse experts verwachten daarom dat het coronavirus nog jaren zal blijven circuleren. Er zullen voortdurend mensen besmet raken en in het ziekenhuis belanden, maar die aantallen zullen wel lager zijn. Hoeveel lager hangt ook af van de mutaties. Mocht er een gevaarlijke mutant de kop op steken, dan kunnen de aantallen infecties en ziekenhuisopnames weer stijgen.

Het goede nieuws is dat het wel mogelijk is om de anti-coronamaatregelen af te schaffen, als voldoende mensen zijn gevaccineerd. “Ik zeg: vergeet groepsimmuniteit maar even. Vaccineer voldoende mensen, en het aantal besmettingen gaat omlaag”, aldus de belangrijkste Amerikaanse corona-adviseur Anthony Fauci.

