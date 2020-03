Groningen gaat tegen corona-richtlijn RIVM in: Testen, testen, testen

Terwijl langzaamaan de maatregelen om het coronavirus in te dammen uitgebreid worden, wordt er nog altijd maar mondjesmaat getest op besmettingen. Dit ondanks de roep van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om dit juist wel te doen. Uitzondering in Nederland is daarop Groningen. In een interview met De Groene Amsterdammer laat UMCG-viroloog Alex Friedrich weten waarom in die provincie wel volop getest wordt.

Onvoldoende capaciteit, dat is volgens de GGD’s en het RIVM de reden om slechts zeer beperkt te testen op besmetting met het coronavirus. Dat gebeurt nu eigenlijk alleen bij risicogroepen: ouderen en/of mensen met een bestaande aandoening aan bijvoorbeeld de longen. Maar dat gebrek aan capaciteit gaat er bij Friedrich niet in. In De Groene zegt hij daarover:

Ik heb nooit begrepen dat dat steeds wordt volgehouden. We hebben geen capaciteitsprobleem. Het kan dat een bepaald lab een tekort heeft aan bepaalde materialen, maar dat is business as usual, dat los je op. Zolang je niet afhankelijk bent van een commerciële partij is dat niet zo. We hebben zo’n partij ook niet nodig, want deze tests kun je in vrijwel ieder gewoon lab doen.

Een ander punt waarop Friedrich lijnrecht tegenover het RIVM staat, is het besmettingsrisico. De officiële RIVM-lijn zegt nog altij dat iemand pas besmettelijk is vanaf het moment dat diegene symptomen vertoont. Friedrich:

Dat is gewoon niet waar, net zoals dat het niet waar is dat kinderen het virus niet kunnen overdragen. In de noordelijke provincies hebben we daarom van begin af aan gezegd: we rekenen twee dagen terug vanaf die eerste ziektedag en sporen ook die contacten op. Ten tweede, kinderen zijn besmettelijk ook al worden ze zelf niet ziek.

Friedrich erkent wel dat voor Groningen een andere aanpak werkt omdat Noord-Nederland zich in een andere fase van de uitbraak bevindt dan de rest van het land, met name het zuiden. Er zijn in Groningen vooralsnog relatief weinig besmettingen met het coronavirus. Friedrich heeft er vertrouwen in dat dit zo zal blijven, omdat Groningen – evenals de andere noordelijke provincies – proactief reageren. Op de vraag van De Groene of Friedrich denkt dat andere provincies met andere maatregelen terug kunnen naar de situatie waarin het noorden zich bevindt, zegt hij:

Eerst moeten we maar iedereen uit het idee helpen dat we er in mei vanaf zijn. Met geluk gaat de overdrachtssnelheid door de warmte en veranderend gedrag 20 procent omlaag, maar als er dan nog veel transmissie is helpt het alsnog niet. Je moet accepteren dat je een jaar of langer hiermee bezig bent.

Om de situatie in de rest van het land te beteugelen, is het volgens Friedrich denkbaar dat er regionale lockdowns worden ingesteld, variërend van enkele weken tot zelfs een paar maanden:

Daarvoor moeten we nu al scenario’s bedenken. We moeten in elk geval uit de rol stappen dat het ons is overkomen en we er niks meer aan kunnen doen.

Lees hier het volledige interview met Alex Friedrich in De Groene.

cc-foto: jbsa