Groningen schaft Zwarte Piet af

De stad Groningen heeft de traditionele Zwarte Piet uit de stad verbannen. Dat meldt RTV Noord. Bij de vorige intocht liep twee derde van de pieten nog volledig zwart geschminkt rond en had slechts een derde roetveegpieten.

‘We streven, net als de organisatie, naar een feest voor iedereen,’ laat de gemeente Groningen weten. ‘Het past ook in lijn met de landelijke intocht en het Sinterklaasjournaal. We zijn niet de eerste stad die overgaat, maar we zien dat de overgang in andere steden geruisloos is verlopen.’

GroenLinks-wethouder Glimina Chakor benadrukt dat gesprekken over een intocht zonder Zwarte Piet al voor de coronacrisis plaatsvonden: ‘Je ziet dat de roetveegpiet het nieuwe normaal gaat worden’.

cc-foto: Ziko van Dijk