Groningers massaal de straat op tegen opvoeren gaswinning en ander onrecht

Ruim tienduizend mensen hebben met een fakkeloptocht door de stad Groningen geprotesteerd tegen de plannen van het nieuwe kabinet Rutte IV om de gaswinning op te voeren. Daar komt nog eens bij dat de inwoners van de zwaar door de winning getroffen provincie gedwongen werden zich afgelopen maandag in allerijl te melden voor financiële bijstand. Velen grepen daar naast.

De Volkskrant schrijft:

‘De twee recente gebeurtenissen zijn pijnlijk exemplarisch voor hoe Den Haag al jarenlang met Groningen omgaat’, aldus de Groninger Bodem Beweging, die de manifestatie op touw zette. De nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief kwam vrijdag over de brug met 250 miljoen euro extra, zodat iedereen die er recht op heeft de subsidie kan krijgen. (…) In 2018 was er ook al een grote fakkeloptocht in Groningen, vlak na de aardbeving bij Zeerijp die uiteindelijk het besluit inluidde om de gaskraan dicht te draaien. Hoewel het kabinet nog steeds volhoudt dat eind dit jaar de gaswinning in Groningen op de waakvlam gaat, hebben veel Groningers daar weinig fiducie in. Ook is er veel frustratie over de moeizaam verlopende versterkingsoperatie.