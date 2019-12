Groningers starten petitie tegen houtkachels

Omwonenden van de Noorderhaven in Groningen zijn een petitie gestart tegen de fijnstof en rookoverlast afkomstig van de houtkachels van woonbootbewoners. Zij roepen de gemeente op om maatregelen te nemen. Dat meldt RTV Noord.

‘De rook waait bij ons naar binnen. Soms brandt het je gewoon in de ogen’, zegt Carolien. Ze is de petitie gestart die inmiddels zestig keer is ondertekend. ‘Ik ben eigenlijk helemaal geen klager. Maar we maken ons écht zorgen over onze gezondheid.’ Om de overlast van de houtkachels te beperken houden omwonenden vaak hun ramen gesloten. ‘Vanaf het einde van de zomer tot het einde van de lente zijn de ramen dicht. En als je ze open doet, stinkt het écht’, zegt Carolien.