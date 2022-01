Groot conflict binnen SGP over Baudet-bewonderaar Tom de Nooijer

Binnen de SGP in Oldebroek is een groot conflict ontstaan over de positie van Tom de Nooijer, een jonge SGP’er die qua standpunten tegen Forum voor Democratie aanschurkt. De leden stemden in december voor een motie om de 21-jarige De Nooijer lijsttrekker te maken, maar het bestuur heeft die uitkomst naast zich neergelegd. Vijf kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart trekken zich daarom terug. Omroep Gelderland schetst de achtergrond van de hoogopgelopen ruzie bij de mannenbroeders in Oldebroek:

Het balletje kwam in november vorig jaar aan het rollen, toen bleek dat De Nooijer niet op de kieslijst stond voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nog diezelfde dag liet hij weten helemaal te stoppen als gemeenteraadslid, vanwege een verschil van inzicht binnen de SGP-fractie. Een maand nadat duidelijk werd dat De Nooijer niet op de kieslijst van de SGP stond, werden op een ledenvergadering twee moties aangenomen: een motie van wantrouwen tegen het bestuur en een motie om De Nooijer voor te dragen als lijsttrekker.

De Nooijer, een van de hoofdrolspelers in een documentaire die de VPRO maakte over jonge christelijke conservatieven, sprak in 2020 urenlang op het hoofdkwartier van Forum met Thierry Baudet. Hoewel De Nooijer zijn bedenkingen heeft bij de naaktfoto die Baudet ooit tijdens een vakantie op Instagram zette, is hij het op veel andere punten met de Forum-leider eens. Zo is De Nooijer, die inmiddels als stagiair bij de SGP-fractie in de Tweede Kamer werkt, ook een uitgesproken tegenstander van immigratie, klimaatmaatregelen en vaccinaties.

Beeld: VPRO