Grootste aanbieder coronatesten verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen

Spoedtest.nl, een bedrijf met meer dan honderd testlocaties en verantwoordelijk voor een vijfde van alle coronatesten, wordt door het ministerie van VWS verdacht van fraude. Het ministerie heeft aangifte gedaan en het bedrijf de toegang ontzegd tot alle systemen. Het bedrijf kan daardoor geen afspraken meer maken voor Testen voor Toegang. Het gaat volgens het ministerie om fraude met “een behoorlijk aantal” valse vaccinatiebewijzen, schrijft De Volkskrant.

Medewerkers van de vele, vaak nieuwe testbedrijven hebben niet allemaal toegang tot de databank van vaccinatiebewijzen. Wel kunnen zij via de CoronaCheck-app testbewijzen versturen. De gevoeligheid zit hem in de verplichting dat bij elk testbedrijf een arts meekijkt of de processen verantwoord verlopen. Die hebben met hun BIG-registratie wel toegang tot het portal van vaccinatiegegevens. Of de vermeende fraude bij Spoedtest.nl zo in zijn werk ging, daarover wil het ministerie van Volksgezondheid lopende het onderzoek niets kwijt.

Het is nog de vraag hoe medewerkers die alleen testbewijzen aanmaken in staat zouden zijn vaccinatiebewijzen te maken. Eigenaar Rasmus Emmelkamp van Spoedtest.nl zegt geen idee te hebben wat er is gebeurd en noemt de beschuldiging “ongegrond” omdat het “bijna niet kan kloppen”. Er werken bij het bedrijf 2000 mensen. Emmelkamp is een Amsterdamse ondernemer die eerder restaurants en rondvaartboten exploiteerde.

Andere bedrijven nemen de testafspraken over en het ministerie stelt dat de testcapaciteit geen gevaar loopt. De vervalste vaccinatiebewijzen zullen zoveel mogelijk ongeldig worden gemaakt. Het vervaardigen dan wel gebruiken van fraudeleuze vaccinatiebewijzen zijn misdrijven waar gevangenisstraf op staat. Eerder werden in een ander onderzoek drie medewerkers van de GGD opgepakt wegens het vervalsen van vaccinatiebewijzen.