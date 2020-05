KidsFoundation, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, is met de opvang van meer dan 60.000 kinderen in filialen als Zus en Zo, Kits en Smallsteps het grootste kinderopvangbedrijf van Nederland. Het bedrijf is eigendom van een zogeheten private-equitybedrijf, een onderneming die bedrijven opkoopt om ze met winst weer door te verkopen. Dit Canadese moederbedrijf, Onex, kocht de kinderopvanggigant in 2018 voor bijna een kwart miljard euro. De Volkskrant onthult dat de aandelen van KidsFoundation via een brievenbus zijn ondergebracht op de Kaaimaneilanden.

De eilanden, die deel uitmaken van de Brits overzeese gebieden, vormen een ministaat die door Nederland en de Europese Unie kort na de Brexit is toegevoegd aan een lijst van landen met dubieuze belastingpraktijken. Jaarlijks vloeit er via deze landen meer dan 500 miljard aan Europees belastinggeld weg. Het kinderopvangbedrijf ontkent dat er op deze manier Nederlands belastinggeld naar de Kaaimaneilanden verdwijnt.

Partijen in de Tweede Kamer hebben al langer bedenkingen bij de investeringen van private-equitybedrijven in de Nederlandse kinderopvang. Vorig jaar kondigden de PvdA, GroenLinks en de SP een initiatiefwet aan die moet voorkomen dat in de branche winstuitkeringen worden uitgekeerd. (…) De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) wil dat de overheid grenzen stelt aan de rol van private equity bij kinderopvang. ‘Wij kunnen ons niet voorstellen dat fiscale winstoptimalisatie via een belastingparadijs binnen de kaders van maatschappelijk verantwoord ondernemen valt. Dat zou niet moeten kunnen binnen de publieksvoorziening die kinderopvang is’, zegt een woordvoerder. (…) ‘Niet de prijs of rendement moet leidend zijn. Centraal in de maatschappelijke aanpak van de kinderopvang staat voor ons dat het rendement van organisaties niet wordt uitgekeerd maar behouden blijft voor de sector.’

De Nederlandse overheid subsidieert kinderopvang via zogeheten toeslagen. Ouders kunnen het geld dat zij aan de kinderopvang kwijt zijn gedeeltelijk terugvragen via de Belastingdienst. Langs deze omslachtige weg financiert de overheid de kinderopvang door commerciële bedrijven.

cc-foto: David Reber. Postkantoor op Kaaimaneilanden