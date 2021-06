Grote bedrijven willen overbodige coronasteun niet terugbetalen

Grote bedrijven die van de overheid enorme sommen geld toegeschoven kregen om eventuele verliezen tijdens de coronacrisis op te vangen maar dat niet nodig hadden, blijken niet bereid dat gemeenschapsgeld terug te storten in de schatkist. Dat achterhaalde de NOS door bij 25 grootontvangers na te vragen of ze het voorbeeld van Booking.com zullen volgen. Dat bedrijf stortte de staatssteun terug nadat er een golf aan publieke en politieke verontwaardiging losbarstte. Het bedrijf dat 65 miljoen euro aan loonsteun ontving bleek het gemeenschapsgeld te gebruiken voor het uitkeren van bonussen aan de in de VS gevestigde opperbazen.

Ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Wouter Koolmees (Werkgelegenheid) hadden de bedrijven opgeroepen overbodige steun terug te betalen maar daar wordt vooralsnog niet naar geluisterd. De 25 bedrijven ontvingen bij elkaar 1,5 miljard euro aan gemeenschapsgeld. Voor niet alle bedrijven geldt dat de steun overbodig bleek. KLM en Holland Casino bijvoorbeeld hebben zware verliezen geleden door de crisis.

De NOS schrijft:

Anderen, zoals DAF en Randstad Groep, boekten juist winst. Die laatste twee bedrijven zagen daarin wel een halvering ten opzichte van 2019. Ze zeggen niet van plan te zijn de steun terug te betalen, omdat het geld is gebruikt voor het behoud van werkgelegenheid en het betalen van loon aan medewerkers voor wie tijdelijk niets te doen was. Atos Group zag de winst het afgelopen jaar wereldwijd fors stijgen, met ruim 100 miljoen euro ten opzichte van 2019. Het bedrijf zegt de loonsteun niet terug te betalen omdat de Nederlandse tak nog steeds kampt met tegenvallende resultaten. Atos vraagt geen nieuwe steun aan. Payrollbedrijf Ev Tilburg (30 miljoen euro NOW-steun), cateraar Albron (23 miljoen euro NOW-steun) en horecagroothandel Bidfood (21 miljoen euro NOW-steun) zeggen dat het te vroeg is om een besluit te nemen over terugbetaling. (…) Randstad Groep, waaronder grootontvanger Tempo-Team valt, betaalt bijna 97 miljoen euro aan loonsteun niet terug. Opvallend is dat dat bedrijf over vorig jaar wel winst uitkeert aan aandeelhouders. Dat kan doordat de wereldwijde cijfers zich minder negatief ontwikkelden dan verwacht.

Sommige bedrijven betalen de steun wel terug omdat ze anders geen beroep kunnen doen op andere staatssteun. Bedrijven die te weinig omzetverlies hebben geleden zijn verplicht de staatssteun terug te betalen maar het is onduidelijk voor hoeveel ondernemingen dat opgaat. Eerder werd al bekend dat uitzendbedrijf Adecco een beroep deed op staatssteun maar ondertussen winsten uitkeerde aan buitenlandse aandeelhouders.