Grote groep Nederlanders dreigt in de schulden te komen door coronacrisis

Ondanks de door het kabinet aangekondigde steunmaatregelen zullen veel Nederlanders financieel in de problemen raken. Dat voorspellen deskundigen die zijn geraadpleegd door ZEMBLA. Over een maand of twee zullen zzp’ers die nu veel minder inkomsten hebben, in nood komen, voorspelt lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht Nadja Jungmann. “Zij hebben wel hun oude vaste lasten, maar moeten dat betalen met een inkomen van 1500 euro. Dan is een maand of twee wel uit te zingen, maar daarna wordt het lastig.”

Veel zzp’ers en andere Nederlanders hebben maar een beperkte financiële buffer, weet Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud. Zo heeft 17 procent van de huishoudens geen spaarrekening en 20 procent niet meer dan duizend euro. “Wij adviseren zzp’ers een buffer van drie maanden, maar weten dat veel mensen dat niet lukt.”

Ook werknemers voor wie arbeidstijdverkorting is aangevraagd, lopen gevaar. De overheid betaalt 90 procent van hun loon door. “De overige 10 procent zal niet bij iedereen worden aangevuld”, voorziet Vliegenthart. “Zo’n terugval in inkomen is soms al een forse tik. Zeker als deze situatie langer duurt, zullen mensen ook zo in de betalingsproblemen komen.”

