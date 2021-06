Grote steden willen meer betrokkenheid kabinet bij thema slavernijverleden

De vier grote steden hebben het kabinet gevraagd meer betrokkenheid te tonen bij het slavernijverleden, onder meer door de invoering van een nationale feestdag rond dat thema. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht doen dat verzoek in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Dat meldt het Parool.

De vier stadsbesturen vinden dat ‘de verhalen van het slavernijverleden en de koloniale geschiedenis in openheid [moeten] worden besproken’ om zo ‘de verborgen en ongemakkelijke geschiedenis’ uit de schaduw te halen. Behalve de feestdag moet er daarom ook een onderzoek worden ingesteld naar het koloniale verleden en er moet een bureau worden opgericht dat racisme en discriminatie bestrijdt. Het onderzoek zou een start kunnen zijn naar een antwoord op de vraag of de staat excuses moet aanbieden voor het slavernijverleden.

In Amsterdam wordt een landelijk besluit daarover niet afgewacht. De stad zal op 1 juli dit jaar tijdens de jaarlijkse nationale herdenking in het Oosterpark al excuses maken voor de rol die Amsterdam speelde. Een meerderheid van de gemeenteraad nam daar vorig jaar al een motie over aan. De Verenigde Staten namen vorige week een wet aan die van de afschaffing van de slavernij een nationale feestdag maakt.