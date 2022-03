Grote stijging positieve testen: carnavalsregio’s kleuren diep donker

De verspreiding van het coronavirus heeft vorige week een flinke impuls gekregen van carnaval en het loslaten van de coronamaatregelen. In verscheidene regio’s in Noord-Brabant en Limburg was het aantal positieve testen nooit eerder zo hoog. Dat blijkt uit het wekelijkse overzicht van het RIVM.

Effect van de carnavalsweek is goed te zien. https://t.co/WnEMmhet5H pic.twitter.com/AbqSB0XPlD — Ruben van Gaalen (@rubenivangaalen) March 8, 2022

In totaal werden er 439.775 mensen positief getest. Dat is een stijging van bijna 80 procent in vergelijking met een week eerder, toen er 245.898 positieve testen waren.

Het RIVM constateert een stijging van het aantal besmettingen bij ouderen. Dat is volgens het instituut zorgwekkend, omdat ouderen een grotere kans hebben om na een infectie in het ziekenhuis te worden opgenomen.

Er overleden vorige week gemiddeld acht mensen per dag aan corona. Een week eerder waren dat er gemiddeld negen.