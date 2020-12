Massale vogelsterfte in zuidwesten VS veroorzaakt door honger

De trekvogels die in september in het zuidwesten van de Verenigde Staten met duizenden tegelijk uit de lucht vielen, zijn omgekomen van de honger. Dat concluderen biologen na bestudering van de karkassen in de staten New Mexico, Colorado, Texas, Arizona en Nebraska. Er waren dit najaar bijna tienduizend meldingen van dode vogels. Vermoedelijk was dat slechts het topje van de ijsberg en zijn er honderdduizenden vogels omgekomen.

Uit necropsie blijkt 80 procent van de vogels tekenen vertoonde van langdurige uithongering. De trekvogels hadden minder lichaamsvet, hun spieren waren ernstig verzwakt en er werd bloed in hun darmkanaal gevonden, meldt The Guardian. Aanvankelijk vermoedden biologen dat ook dat de hevige bosbranden in het westen van de VS de vogels parten speelden. Dat lijkt niet het geval: de onderzoekers troffen geen schade in de longen aan.

“Dit is niet van de ene op de andere dag gebeurd”, zegt Martha Desmond, hoogleraar biologie van de New Mexico State University, tegen The Guardian. Desmond denkt dat de dieren al vroeg aan de vogeltrek begonnen vanwege de droogte in het zuidwesten van de VS. “In New Mexico was het een extreem droog jaar, en de komende jaren worden er meer droge jaren verwacht. De klimaatverandering speelt daar een rol in.”

Door de droogte zijn er minder insecten en hebben de trekvogels minder te eten. De problemen werden verergerd doordat het plotseling opmerkelijk koud werd. In september waren er veel meldingen van vogels die zich vreemd gedroegen. De dieren waren lethargisch en vlogen laag bij de grond. De vogels leken ook vaak gedesoriënteerd: ze vlogen te pletter tegen auto’s en gebouwen.

Foto: University of New Mexico