Grote zorgen over oplaaiend geweld in Noord-Ierland

De Amerikaanse regering roept de partijen en bevolking van Noord-Ierland op hun kalmte bewaren nu er al een week lang sprake is van gewelddadige protesten. Een woordvoerder stelde dat het van belang is dat het vredesproces overeind blijft en een welvarende en veilige toekomst voor alle inwoners wordt gegarandeerd. Donderdagavond werd een waterkanon ingezet tegen rellende jongeren in het westen van Belfast. Woensdag ging een dubbeldekkerbus in vlammen op.

In 1998 werd door protestantse en katholieke, respectievelijk unionistische en nationalistische, leiders het Goede Vrijdag akkoord getekend dat een einde maakte aan een dertig jaar durende burgeroorlog die in de kern gaat over de vraag of het gebied bij Ierland hoort of bij het Verenigd-Koninkrijk.

In september vorig jaar waarschuwde Joe Biden, toen nog presidentskandidaat, al voor een heropleving van het geweld als gevolg van de Brexit. “We kunnen niet toestaan dat het Goede Vrijdag Akkoord dat vrede in Noord-Ierland bracht slachtoffer wordt van Brexit. Ieder handelsakkoord tussen de VS en VK moet in overeenstemming zijn met respect voor dat akkoord en de terugkeer van een harde grens voorkomen. Punt.” Biden is een nazaat van Ierse immigranten. Overigens ligt aan de huidige onlusten een reeks van factoren ten grondslag, naast de politieke ook drugshandel en onvrede over corona-maatregelen.

De Ierse premier Micheál Martin heeft het geweld veroordeeld. “De enige weg voorwaarts is het adresseren van punten van zorg via vreedzame en democratische middelen.”

De Noord-Ierse premier tracht het geweld te depolitiseren, schrijft de VRT, in een artikel waarin het complexe conflict uiteen wordt geet:

De Noord-Ierse premier Arlene Foster zei in een tweet: geweld valt niet goed te praten. Het moet ophouden. Dit is geen protest, voegde ze eraan toe, dit is oproer en poging tot moord. Volgens Foster vertegenwoordigen de relschoppers “noch de unionisten noch de loyalisten”. Met andere woorden, iedereen die er het oplaaien van het aloude conflict in zou willen zien, ziet dat verkeerd. Dat is de lezing van de feiten die ze de bevolking wil voorhouden. Want het verleden heeft geleerd dat eens de geest uit de fles is, hij er heel moeilijk weer in te krijgen valt…

