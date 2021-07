Grote zorgen over Parkinson door bestrijdingsmiddelen

Neuroloog Bas Bloem van het Radboudumc in Nijmegen pleit voor een verbod op bestrijdingsmiddelen. “Hoe leggen we volgende generaties uit dat zij Parkinson kregen omdat wij aarzelden om maatregelen te nemen?”, vraagt hij zich af in het AD.

Parkinson wordt in onderzoeken al jaren in verband gebracht met blootstelling aan pesticiden. In 2019 besteedde Zembla al aandacht aan de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en Parkinson. Boeren en hun gezinnen lopen een verhoogd risico om die ziekte te ontwikkelen omdat zij in de weer zijn met landbouwgif. Ook mensen die in de buurt van de land- en tuinbouw wonen, hebben ermee te maken.

“We vinden de pesticiden terug op hun keukentafel en in de luiers van hun baby’s”, zegt Bloem daarover tegen het AD. Ook consumenten lopen volgens hem risico. “Wie bijvoorbeeld levenslang veel melkproducten gebruikt loopt een verhoogd risico op Parkinson. En er zijn studies die laten zien dat mensen ook worden blootgesteld aan pesticiden als ze bespoten groenten en fruit eten.”

Volgens Bloem moet de overheid niet langer treuzelen en ingrijpen om de snelle stijging van het aantal Parkinson-patiënten tot staan te brengen. De overheid moet ingrijpen. De hoogleraar begrijpt niet dat gemeenten bijvoorbeeld nog Roundup mogen gebruiken voor onkruidbestrijding.

Lees ook:

‘EU staat glyfosaat toe op basis van rampzalige studies’

cc-foto: Mike Mozart