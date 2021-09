Grünen waarschuwen Duitse kiezers: dit is jullie laatste kans

Geen video? Klik hier.

De campagne van Annalena Baerbock, kandidaat om namens de Duitse Grünen Angela Merkel op te volgen, loopt beslist niet van een leien dakje. In mei stond ze nog hoog in de peilingen maar na pijnlijke verhalen over plagiaat en blunders tijdens optredens, is ze teruggezakt naar de traditioneel derde plaats.

In een campagnespot die viraal gaat tracht Baerbock met een beroep op urgentie de kiezer voor zich te winnen. Dit is de laatste kans die je hebt, zegt ze vanuit de beroemde bossen in het Harz-gebergte die er schrikbarend slecht bij staan. “Uw stem beslist over de laatste regering die actief invloed kan uitoefenen op de klimaatcrisis.”

Vorige maand probeerde de ecologische partij met een lied de kiezers te overtuigen.

Het satirische programma Extra 3 maakte daarop een nieuwe versie met een pakkende deun en een verzameling van haar onhandigheidjes.

