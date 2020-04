Gruwelijke foto’s tonen overbelasting Amerikaanse zorg door corona

Foto’s genomen in het Sinai-Grace ziekenhuis in Detroit, laten zien hoe hard Amerikaanse steden getroffen zijn door het coronavirus. In lege personeelskamers en mobiele koelcellen rondom het ziekenhuis liggen lichamen van overledenen opgestapeld omdat de mortuaria overvol zitten.

THREAD: This is the true human cost of #COVID that you don't see on TV very often. CNN obtained photos from ER staff at a Detroit hospital, showing bodies pilled up in vacant spaces because the morgue was full. Nearly 1,500 people have died in Michigan, and 23,000 nationwide. pic.twitter.com/zqzkv1sZAB — Marshall Cohen (@MarshallCohen) April 13, 2020

De foto’s werden door een medewerker van de spoedeisende hulp gedeeld met CNN. Twee andere medewerkers bevestigen dat de foto’s echt zijn en eerder deze maand zijn genomen. Op een van de foto’s is te zien hoe in een kamer die door personeel wordt gebruikt om bij te slapen of te studeren, lichamen in zakken op de bedden zijn gelegd. Ook is er een lichaam op de stoel naast de bedden gelegd.

De medewerkers leggen uit dat na een lange dag waarop opnieuw veel mensen aan de gevolgen van het virus bezweken, de mortuaria vol zaten en de bedden nodig waren voor nieuwe patiënten. En dus werd besloten om de lichamen in kamers bestemd voor personeel te leggen tot er een andere oplossing voorhanden was.

Die oplossing kwam uiteindelijk in de vorm van mobiele koelcellen die op de parkeerplaats van het ziekenhuis werden gestald. Op foto’s daarbinnen genomen is te zien hoe de lichamen op elkaar gestapeld zijn uit ruimtegebrek.

Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten dat er alles aan wordt gedaan om de lichamen met het grootst mogelijke respect te behandelen, maar dat taferelen zoals te zien op de foto’s niet voorkomen kunnen worden. Daarvoor is het sterftecijfer en de druk op de ziekenhuizen simpelweg te hoog. In het Sinai-Grace ziekenhuis in Detroit is die druk inmiddels iets afgenomen. Waar aan het begin van de maand nog 100 tot 130 coronapatiënten tegelijk behandeld werden, is dat aantal nu gedaald tot zo’n 50 patiënten. In de staat Michigan zijn ruim 25.000 gevallen van besmetting met het coronavirus bekend en zijn ruim 1.600 mensen overleden, bijna de helft daarvan in Detroit.