Guatemalteekse bevalt staand en met kleren aan bij grens VS en Mexico

In een detentiecentrum aan de grens van de Verenigde Staten en Mexico is een vrouw in februari van dit jaar staand en volledig gekleed bevallen. Grenswachten negeerden haar pijnklachten en smeekbedes om hulp. Dat meldt The Independent op basis van een klacht die onder meer is ingediend door de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU.

De 27-jarige vrouw uit Guatemala kreeg verscheidene malen te horen dat ze moest gaan zitten. Toen haar echtgenoot gehuil hoorde, trok hij haar broek uit en werd het babyhoofd zichtbaar. De ACLU meent dat de gebeurtenis laat zien dat de voorzieningen van de Amerikaanse douane volstrekt ongeschikt zijn voor zwangere vrouwen en andere kwetsbare personen.

De Amerikaanse douane heeft een andere lezing van de gebeurtenissen. Het gezin, dat illegaal de VS zou zijn binnengekomen, “leek niet in nood te verkeren en vroeg ook niet om medische hulp”, stellen de autoriteiten in een verklaring.

Cc-foto: Free-Photos