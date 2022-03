Gündogan eist bij de rechter plaats terug in fractie Volt

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan is door haar eigen partij uit de fractie gezet. Dat gebeurde volgens de partij na klachten van medewerkers over grensoverschrijdend gedrag, zonder dat bekend werd gemaakt waar die op neerkomen. Gündogan eiste vandaag bij de rechter rectificatie van die beschuldigingen, heropname in de fractie en een voorschot op een nader te bepalen schadevergoeding.

De NOS schrijft:

Op de zitting werd meer duidelijk over de dertien meldingen van grensoverschrijdend gedrag van Gündogan die bij Volt zijn binnengekomen. Zo hebben (oud-)medewerkers van de partij gemeld dat Gündogan hen een tik tegen de billen heeft gegeven. Bij één melder zou dat meermaals zijn gebeurd. Drie mensen stellen dat ze seksuele avances maakte en dat zij dit als “ongemakkelijk tot intimiderend” hebben ervaren. Verder melden meerdere mensen dat Gündogan een alcoholprobleem heeft, dat zij zich soms autoritair gedraagt, dat er stevige verbale aanvaringen zijn geweest en dat zij ongewenste opmerkingen over seksuele geaardheid en uiterlijk maakte.

Volgens Geert-Jan Knoops, de advocaat van Gündogan, heeft de partij veel te snel geoordeeld en maatregelen genomen die niet proportioneel zijn. Hij stelde dat ze “simpelweg onder de bus is gegooid”. De partij daarentegen stelt dat het belang van de fractiemedewerkers voorop staat en dat hen een veilige omgeving geboden moet worden. Volgens de partij heeft Gündogan haar eigen glazen ingegooid door “actief met de pers te communiceren”. Dat zou “intimiderend” zijn voor de melders.

Tegenover RTL Nieuws gaf Gündoan geëmotioneerd uitleg over de enorme impact die de werkwijze van de partij ook op haar privé- en gezinsleven heeft.

De rechter doet op 9 maart uitspraak. Ze zegt te vrezen dat de zaak “alleen maar verliezers” zal kennen. Gündogan heeft al aangekondigd haar zetel niet op te geven als terugkeer in de fractie niet mogelijk is.