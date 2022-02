Gündogan schakelt advocaat in, noemt schorsing een nachtmerrie

Nilüfer Gündoğan legt zich niet neer bij haar ‘schorsing’ door Volt. In een verklaring die ze op Twitter heeft gepubliceerd, noemt ze de maatregelen buitenproportioneel. Ze ervaart de gang van zaken “als een nachtmerrie”.

Gündoğan heeft advocaat Geert-Jan Knoops in de arm genomen, omdat ze twijfelt aan de rechtmatigheid van het besluit van Volt. Het Kamerlid is niet van plan haar Kamerzetel op te geven. Daarmee wordt de kans groot dat er straks twintig fracties in de Tweede Kamer zitten.

Volt maakte zondagavond bekend Gündoğan te schorsen, na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Het Kamerlid schrijft in haar verklaring het te betreuren “mochten mensen zich vanwege mijn stijl van werken onveilig hebben gevoeld”.

Gündoğan moest zondagavond gissen naar de reden van haar schorsing. Volgens Volt was dat logisch, omdat medewerkers niet zouden durven praten zolang Gündoğan een machtspositie binnen de partij bekleedde.