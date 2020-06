Haagse populisten Groep De Mos verdacht van stembusfraude

De politieke partij van oud-PVV Kamerlid Richard de Mos zou bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 stemmen hebben gekocht. NRC onthult dat Justitie de zaak onderzoekt op basis van tapverslagen die naar boven zijn gekomen in een ander onderzoek naar corrupte praktijken van de partij.

In een van de afgeluisterde gesprekken vertelde een ondernemer, de verdachte A., dat er voor het ronselen van stemmen “een financiële vergoeding” is betaald “aan partijen”. Ook een Turks-Azerbeidzjaanse vereniging zou een financiële vergoeding in de vorm van subsidie hebben ontvangen voor het leveren van stemmen. De NOS schrijft:

Ook het hoge aantal volmachtstemmen bij sommige stembureaus in de stad wijst volgens de krant mogelijk op stemfraude. “In de Schilderswijk werd een derde van de stemmen met volmacht ingediend. Geen enkel ander stembureau in Nederland had zo veel volmachten”, zegt NRC-journalist Joep Dohmen in het NOS Radio 1 Journaal. Tegenover NRC ontkent A. dat hij stemmen heeft gekocht, wat strafbaar is. “Het is één groot misverstand. In die telefoontjes heb ik maar wat geluld.”