Haarlems theater veegt coronaregels opzij na drukke Formule 1 en vult hele zaal

Wanneer caberetier Theo Maassen volgende week het podium van Theater de Liefde in Haarlem opstapt, kijkt hij waarschijnlijk een volle zaal in. De officiële coronaregels schrijven voor een derde van de zaal leeg te laten, maar na de beelden gezien te hebben van opeengepakt Formule 1-publiek in Zandvoort, vindt het theaterbestuur het wel mooi geweest en laat ook de rest van de stoelen gevuld.

De zaal vol krijgen is geen probleem, de kaarten zijn namelijk allemaal al verkocht. De twee shows op 16 en 17 september waren binnen twee uur uitverkocht toen het nog leek of gewoon de hele zaal weer gevuld mocht worden. Toen dat even later toch niet zo bleek te zijn, zocht het theater naar mogelijkheden om hier toch gehoor aan te geven. Een extra speeldag bijvoorbeeld, of publiek afzeggen. Nadat iedereen kon zien hoe het in Zandvoort een drukte van jewelste was en op geen enkele manier nog afstand gehouden werd, besloot het theater dezelfde maatstaf te hanteren.

Theo Maassen zelf staat achter het besluit en volgens een woordvoerder van het theater is ook het overgrote deel van het publiek het eens. Bezoekers moeten zich wel aan de toegangseisen houden en dus in het bezit zijn van een vaccinatiebewijs of een negatieve testuitslag.

Bron: AD / Foto: Theater De Liefde