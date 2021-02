Hacker breekt in bij waterzuivering en vergiftigt drinkwater

Een hacker wist eind vorige week tot tweemaal toe binnen te dringen in het waterzuiveringssysteem van Oldsmar in Florida en vergiftigde het drinkwater. Dat hebben de lokale autoriteiten laten weten. Dankzij een waakzame toezichthouder kon op tijd worden voorkomen dat het vergiftigde drinkwater daadwerkelijk bij de inwoners van Oldsmar terechtkwam.

Door van afstand toegang te bemachtigen tot het computersysteem van de zuiveringsinstallatie, kon de hacker het niveau van natriumhydroxide aanpassen. Dat is een chemische stof die in kleine hoeveelheden wordt toegevoegd om de zuurtegraad van water te regelen. Het wordt ook gebruikt – in hogere doses – in bijvoorbeeld chemische reinigingsmiddelen. Inname van hogere doses is giftig en aanraking met de huid kan irritatie en zelfs brandwonden veroorzaken. De hacker verhoogde de hoeveelheid natriumhydroxide tot meer dan honderd keer het normale niveau.

Volgens de sheriff van Pinellas County zijn de inwoners niet in gevaar gebracht. Mede omdat een van de operators direct zag wat er gebeurde en het natriumhydroxide-niveau terugdraaide. Als dat niet was gebeurd en de hacker had ook de geautomatiseerde veiligheidscontrole kunnen omzeilen, zou het vergiftigde drinkwater binnen 24 tot 36 uur bij de 15.000 inwoners van de regio terecht zijn gekomen.

De autoriteiten hebben nog geen idee wie de hacker is en waarvandaan hij zijn aanval uitvoerde. Lokale politie werkt samen met de FBI om de dader op te sporen.

Bron: NBC News / cc-foto: nicdalic