Spaans station gehackt: Russisch interview met Puigdemont uitgezonden

De Spaanse publieke omroep +24 heeft een interview uitgezonden met de Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont. Hackers braken in bij het online station en vervingen de uitzending van +24 door het interview afkomstig van de Kremlin-propagandazender Russia Today (RT).

De Spaanse internetzender heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar wat er is misgegaan. RT-chef Margarita Simonyan is blij met de inbraak. “We weten niet wie het heeft gedaan, maar het was prachtig.”

Puigdemont verblijft op dit moment in België, waar hij twee jaar geleden naartoe vluchtte om arrestatie te voorkomen. Volgend jaar buigt de Belgische rechter zich weer over het Spaanse uitleveringsverzoek.