Hackers stelen gevoelige informatie van politie en defensie

Het bedrijf dat communicatietechnologie levert aan onder andere de Nationale Politie en defensie, is gehackt door ransomwaregroep LockBit. Dat meldt De Volkskrant. De krant heeft interne documenten ingezien waaruit blijkt dat de criminelen informatie over gevoelige communicatie tussen overheden in handen hebben. De groep wil losgeld. Abiom, het aangevallen bedrijf, gaf geen reactie aan De Volkskrant, maar alles zou erop wijzen dat er niet betaald is.

Abiom levert de technologie voor het C2000-netwerk waar de hulpdiensten gebruik van maken. Ook levert het technologie aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, veiligheidsregio’s, ziekenhuizen, de Belastingdienst en de marine. De krant meldt:

In de gepubliceerde documenten staan facturen van meer dan een miljoen euro aan de politie, persoonsgegevens van leidinggevenden, kopieën van paspoorten, verschillende overeenkomsten met buitenlandse overheden en bedrijven, en details van apparatuur die bij politie- en defensieonderdelen is geplaatst.

In totaal gaat het om 39 duizend buitgemaakte interne documenten. Wanneer niet wordt betaald, worden de datasets doorgaans verkocht. Ook wanneer er wel wordt betaald is er geen garantie dat de vertrouwelijkheid bewaard blijft. Beveiligingsexpert Matthijs Koot laat optekenen: ‘Als dit soort gegevens op ransomware-websites zijn gepubliceerd, ben je per definitie de greep op vertrouwelijkheid kwijt. Je kunt ervan uitgaan dat gevoelige data blijven rondzwerven.’

Eind november interviewde De Volkskrant nog een leidend figuur van LockBit. Die omschreef daarin zijn functie als ‘leider en organisator van een georganiseerde criminele groepering.’ Op de vraag hoe zijn dag eruitziet, antwoordde hij: ‘Ochtend: 10 kilometer rennen met gewichten. Ontbijt. Naar het fitnesscentrum. Werken. Bedrijven aanvallen, rekruteren, geld witwassen. Lunch. Opnieuw werken.’

cc-afbeelding: Richard Patterson