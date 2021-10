Hagelstenen zo groot als grapefruits teisteren oostkust Australië

De oostkust van Australië wordt geteisterd door extreem noodweer, waarbij hagelstenen uit de lucht vallen zo groot als grapefruits. De grootste hagelsteen kwam dinsdag naar beneden in Queensland: een ijsbal met een diameter van maar liefst 16 centimeter, een Australisch record.

WOW — The Australian Bureau of Meteorology reports a storm Tuesday north of Mackay may have produced the largest hail ever in Australia.

It was estimated at 16 cm (6.3 inches) in diameter… which would mean it fell at a terminal velocity of well over 100 km/hr (62.13 MPH)! pic.twitter.com/lnzf9AS0HE

— Noah Bergren (@NbergWX) October 19, 2021