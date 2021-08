‘Half november is er een medicijn tegen corona beschikbaar’

Volgens de voorzitter van de Franse Wetenschappelijke Raad, Jean-François Delfraissy, is er goede hoop dat er vanaf half november een medicijn tegen corona beschikbaar komt (video vanaf 8:50). Anders dan de vaccins die besmetting voorkomen, is het medicijn bedoeld om de ziekte zelf te bestrijden. Ook mensen die ongevaccineerd zijn en corona krijgen kunnen daar baat bij hebben.

Delfraissy, die bekend staat om zijn veelal zeer voorzichtige uitspraken, vertelde aan de nieuwszender Europe 1 dat verschillende bedrijven werken aan een middel dat voorkomt dat het virus zich in het lichaam kan vermenigvuldigen. Een pillenkuur van vijf dagen zou voldoende zijn om het virus er onder te krijgen. Het middel wordt ingenomen zo gauw de eerste verschijnselen zich voordoen en de diagnose is gesteld. Het middel was aanvankelijk bedoeld voor mensen die extra risico lopen maar zou inmiddels veel breder toepasbaar zijn.

De wetenschapper zei niet op welk medicijn hij doelde maar volgens deskundigen die door de Huffington Post zijn geraadpleegd gaat het om Molnupiravir van farmareus Merck. De proeven daarmee worden versneld uitgevoerd en de eerste analyses die in juni bekend werden zijn zeer gunstig. Het medicijn zou weinig bijwerkingen hebben. Daarmee zou het middel mogelijk de wegbereider zijn naar een terugkeer naar de normale samenleving.

Delfraissy waarschuwde wel niet te euforisch te zijn. Zolang de eindresultaten nog niet bekend zijn kan er nog van alles spaak lopen. Tijdens proeven kunnen onverwachte zaken aan het licht komen, daar zijn de experimenten immers voor bedoeld. Er wordt nog weinig over het medicijn gesproken omdat zowel de wetenschap als de industrie een mediahype willen voorkomen voordat zeker is dat het middel veilig is. Een mislukking zou de strijd tegen corona kunnen schaden, vrezen ze. Niettemin is het veelzeggend dat Delfraissy een termijn durft te noemen.

Het middel Molnupiravir wordt onder meer getest in Vietnam, meldt Saigon Online. De Vietnamese minister van Volksgezondheid Nguyen Thanh Long heeft dat verklaard tijdens een werkbezoek in Ho Chi Minh City. Een fabriek van Merck in Vietnam produceert 2,3 miljoen pillen voor 116.000 met corona besmette patiënten. Zij krijgen naast het nieuwe medicijn ook middelen om hoest en koorts tegen te gaan, middelen tegen trombose en tabletten vitamine C. Teams bezorgen de medicijnen bij besmette personen thuis.

Ook in Groot-Britannië werden deze maand proefpersonen gezocht voor Molnupiravir. Daarbij wordt benadrukt dat het vaccin het beste middel is om het virus te bestrijden maar dat het medicijn ook nodig is omdat zelfs gevaccineerden besmet kunnen worden met de nodige gevolgen.