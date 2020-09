‘Halsema en Aboutaleb worden steeds meer een alternatief voor Rutte’

Kee & Van Jole zaten vanaf 11:30 aan hun schermen gekluisterd om de start van het debat over de coronamaatrdegelen te volgen. Na 13u becommentarieerde het duo bij De Nieuws BV het verloop. Politiek redacteur Peter Kee, onder andere werkzaam voor Op1, had een doorwaakte nacht achter de rug omdat hij ook naar de vertoning tussen Trump en Biden had gekeken. Hij slaakte een zucht van verlichting. “Wat is het dan een verademing hoe het er hier in de Kamer aan toegaat. Zelfs Wilders sloeg een rustige toon aan.” Grote afwezige was overigens Thierry Baudet, zijn fractiegenoot kwam wel na een paar uur opdraven.

Beiden viel op dat het parlement een constructieve houding ten toon spreidde terwijl er toch wel veel kritiek klonk. Zo wees PvdA-leider Lodewijk Asscher op de ongewenste gevolgen van het mondkapjesadvies dat aan winkeliers zelf overlaat of ze een dergelijk beschermend middel verplicht stellen. “Dat komt er op neer dat winkelmedewerkers met de handhaving belast worden. Dat de ene winkel het masker wel verplicht stelt en de ander niet waardoor er zelfs concurrentievoordeel ontstaat.” Vrijwel alle fracties toonden zich ontevreden over het beleid. ’s Middags paste premier Rutte het beleid per direct aan. Voor heel Nederland geldt nu het officiële advies een mondkapje te dragen in openbare binnenruimtes.

Ook komt de invloed van de burgemeesters ter sprake. Peter Kee legt uit hoe het kabinetsbeleid Halsema bijvoorbeeld in de problemen brengt. Van Jole wijst er op dat burgemeesters in de hele wereld steeds machtiger worden, een ontwikkeling die Aboutaleb een aantal jaren terug al schetste bij Zomergasten. Dat is niet zonder gevolgen. “We hebben het er hier wel vaker over of er wel een alternatief voor Rutte bestaat maar ik begin Halsema en Aboutaleb steeds meer zo te zien.”